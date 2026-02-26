Sal Da Vinci è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. Facciamo un tuffo nella sua vita privata, chi è la moglie?

Sal Da Vinci, chi è la moglie?

Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Sal Da Vinci, con il brano “Per sempre sì.” Il cantautore partenopeo è oggi uno degli artisti più amati del panorama della musica italiana. All’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, Sal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con Paola Pugliese, napoletana classe 1968 (un anno più grande di lui). A differenza del marito, Paola conduce una vita lontano dai riflettori, ma è sempre stata parte essenziale del percorso artistico e personale del cantautore. Sal Da Vinci ha raccontato che non è stato facile conquistarla: “lei non mi filava. Mi chiamò ‘criaturo’ (bambino), ma io sono testardo.” E alla fine, ce l’ha fatta. Nel 1992 si sono sposati e da allora sono sempre stati lontani da scandali e clamori.

Sal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese quanti figli anno?

Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese si sono sposati nel 1992 e quindi stanno insieme da oltre trent’anni. Insieme hanno avuto due figli. Il primo, Francesco, nato nel 1993, ha scelto la strada dello spettacolo, seguendo quindi le orme del padre. Nel 2019 ha infatti partecipato a The Voice e ha poi recitato in “Gomorra”, firmando anche due brani della colonna sonora. E’ padre di due bimbi. Annachiara, invece, è nata nel 1998 e lavora nel mondo della moda ed è molto seguita sui social.