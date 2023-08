Sale l'occupazione in Italia ma diminuisce la forza lavoro attiva

Disoccupazione in calo in Italia, ma il collasso demografico fa diminuire la forza lavoro attiva

A giugno 2023 risultano 385mila occupati in più rispetto a un anno fa. L’occupazione in Italia è salita dell’1,7%. I dati Istat segnano una crescita delle unità di forza lavoro per tutte le classi d’età, sia donne che uomini, ad eccezione della fascia di popolazione attiva compresa tra i 35 e i 49 anni, a causa della decrescita demografica.

Istat, a giugno l’occupazione sale dello 0,3%: 82mila unità in più

Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso del 7,4% (- 0,2%). Il focus degli ultimi dati Istat si concentra sul lieve incremento dell’occupazione; a giugno 2023 è salita dello 0,3%, ossia 82mila unità in più.

Oltre ai disoccupati, diminuisce anche il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (- 0,3%, quindi 43mila unità in meno). Il tasso di inattività è sceso al 33,5% (- 0,1 punti).

In calo anche la disoccupazione giovanile (al 21,3% che significa – 0,4 punti a giugno).

Diminuisce la forza lavoro più attiva

Questi numeri incoraggianti devono però fare i conti con il calo della forza lavoro nella fascia dei 35-49enni. Dati che si possono giustificare in parte per la decrescita demografica in un Paese che, secondo le ultime statistiche, rischia di scomparire nel lungo termine, con un bilancio di Stato aggrappato alle speranze dei migranti.