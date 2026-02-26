Tragico incidente mortale sulla Presicce-Acquarica e Lido Marini: due auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro violento all’altezza di un incrocio verso Torre Pali in Salento.

Salento, incidente mortale sulla Presicce–Lido Marini: soccorsi e indagini sul luogo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Salve e Presicce-Acquarica insieme al Norm di Tricase per effettuare rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la Nissan Micra stava procedendo verso Torre Pali quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Toyota. La moto coinvolta si trovava nei pressi dell’incrocio al momento dello schianto.

Salento, incidente mortale sulla Presicce–Lido Marini: tragico bilancio

Come riportato da Quotidiano di Puglia, un tragico episodio ha scosso le strade del Salento questa mattina sulla provinciale che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini, marina di Ugento. Poco dopo mezzogiorno, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un violento scontro: una Toyota Rav4, una Nissan Micra e una moto.

L’impatto frontale tra le due auto ha provocato la morte immediata di Vitantonio Bisanti, pensionato di 80 anni originario di Presicce, alla guida della Micra. Nella collisione è rimasto ferito anche il centauro, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il conducente della Toyota, un uomo di 58 anni, avrebbe riportato gravi ferite ed è stato trasferito in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce, mentre il motociclista è arrivato al “Card. Panico” di Tricase in codice giallo.