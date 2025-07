Salerno, aggredita dal marito con 7 coltellate: si salva e lancia un appello sui social

A Salerno, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, una donna è stata aggredita brutalmente nel sonno dal marito, che l’ha colpita con sette coltellate. Nonostante le gravi ferite, la vittima è riuscita a salvarsi e, una volta fuori pericolo, ha trovato la forza di lanciare un appello sui social.

Veronica Casaburi, 34 anni, è stata accoltellata nel sonno dal marito nella loro abitazione a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, durante la notte tra il 14 e il 15 luglio. L’uomo l’ha colpita sette volte con un coltello da cucina, ferendola gravemente all’addome, alla schiena e al collo.

Dopo l’aggressione, la donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi nella casa dei genitori, situata accanto alla loro. A quel punto il marito ha tentato di togliersi la vita, cercando di tagliarsi la gola. In casa, al momento dell’accaduto, erano presenti anche i figli minori della coppia, ora affidati a familiari.

L’uomo, Vincenzo Romano, 40 anni, operaio edile, è attualmente ricoverato in un altro ospedale, sotto sorveglianza, e risponde dell’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime indagini, alla base del gesto ci sarebbero motivi legati alla gelosia e a tensioni familiari.

Dopo due giorni di ricovero e un delicato intervento chirurgico, i medici hanno sciolto la prognosi e dichiarato Veronica fuori pericolo. La giovane madre ha voluto rassicurare amici e conoscenti con un post pubblicato su Facebook dal letto d’ospedale. Un messaggio di gratitudine, rivolto ai sanitari del pronto soccorso e del reparto di chirurgia dell’ospedale di Cava de’ Tirreni.

“Grazie di cuore a tutti, mi state inondando di messaggi di affetto e vicinanza. Non ci sono parole. Mi sembra solo un incubo: l’importante è che sono viva e fuori pericolo. I miei angeli mi hanno salvata. Lotterò, come ho sempre fatto, per i miei figli“.