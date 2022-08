Salerno, Ciro Palmieri fatto a pezzi: il possibile movente dell’omicidio

Ciro Palmieri è stato ucciso e fatto a pezzi: il presunto movente dell'orribile omicidio.

Ciro Palmieri è stato ucciso e fatto a pezzi. I responsabili sarebbero la moglie e i figli. Il cruento omicidio è avvenuto a Giffoni, in provincia di Salerno. L’uomo era scomparso lo scorso 30 luglio. Ora si ipotizza un movente del delitto: Ciro sarebbe morto al culmine di una serie di liti in famiglia che proseguivano da diversi anni.

Alcune erano state addirittura sedate tramite l’intervento delle forze dell’ordine. Una situazione divenuta oramai insostenibile per i famigliari di Ciro che avrebbero deciso di mettere la parola fine al clima pesante che si respirava in casa facendo fuori l’uomo.

Ciro Palmieri ucciso e fatto a pezzi: la moglie aveva denunciato la scomparsa

Il 19 agosto è una data che difficilmente la comunità di Giffoni dimenticherà presto. Proprio ieri si è infatti scoperto che il signor Ciro Palmieri, di professione panettiere, non era scomparso come denunciato dalla stessa moglie e due dei tre figli della coppia, bensì era stato ucciso.

Gli omicidi sarebbero gli stessi famigliari dell’uomo.

Come è stato ucciso Ciro?

Come informa Napoli ZON, in famiglia sarebbe scoppiata una lite, in seguito degenerata in un’aggressione con tanto di coltelli da parte della moglie e dei figli di Ciro Palmieri. Il corpo dell’uomo sarebbe stato martoriato anche dopo la sua morte. A Ciro è stata poi rimossa una gamba, mentre il cadavere è stato imbustato e occultato in un dirupo.