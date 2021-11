Una donna si è suicidata gettandosi dal balcone, dopo una lite con il convivente. La stessa donna 8 anni fa aveva ucciso il marito.

Salerno, litiga con il convivente e si lancia dal balcone: 8 anni fa aveva ucciso il marito

Nella giornata di ieri, domenica 28 novembre, si è consumato un terribile dramma a Salerno. Una donna si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione, in via Tasso, dopo l’ennesima discussione con il suo convivente. La vittima aveva 49 anni e 8 anni fa aveva ucciso suo marito. I due hanno iniziato a litigare per motivi ancora da definire, quando improvvisamente la donna ha deciso di gettarsi dal balcone e suicidarsi.

Salerno, litiga con il convivente e si lancia dal balcone: chi è la vittima

La donna, originaria di Torre del Greco, nel 2013 aveva ucciso il marito. Lo aveva prima stordito con un ferro da stiro e poi lo aveva ucciso con cinque coltellate. Secondo la ricostruzione dell’epoca, anche il quel periodo la donna non faceva altro che litigare con l’uomo. Questa volta la sua decisione è stata quella di lanciarsi dal balcone e suicidarsi, sempre dopo una forte lite con il convivente.

Salerno, litiga con il convivente e si lancia dal balcone: l’ossessione per la malattia

La donna di 49 anni era ossessionata dal pensiero della morte, dopo essere stata operata per un tumore al seno. Era convinta di aver trasmesso la malattia anche ai suoi due figli gemelli, che avevano solo 12 anni. Dopo aver ucciso il marito aveva cercato di strangolare il figlio con una cintura, ma lui era scappato. Anche in quell’occasione aveva tentato di lanciarsi dal balcone. I due gemelli le erano stati tolti dopo l’omicidio e da sei anni era in libertà vigilata.