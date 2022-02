Salerno, morto un ragazzo di 24 anni a causa del Covid

Altavilla Silentina, provincia di Salerno, piange Michele. Il giovane è morto in ospedale a causa del Covid-19.

La provincia di Salerno è a lutto. Il famigerato e temibile Covid-19 miete un’altra vittima. Il ragazzo aveva solo 24 anni e per lui l’infezione purtroppo è stata fatale.

In provincia di Salerno un giovane è morto a causa del Covid-19

Si apprende dal quotidiano Il Mattino, che il suo nome era Michele ed aveva origini indiane. Abitava presso Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, ma per lavoro si recava sempre ad Eboli. Di professione si occupava del ramo amministrativo di un caseificio ebolitano. Michele aveva contratto il virus due settimane fa circa, ma visto che il suo quadro clinico tendeva a peggiorare è stato ricoverato in ospedale, dove purtroppo non ce l’ha fatta.

Il ricordo di Michele

Il giovane mancherà a molte persone in quanto era apprezzato e voluto bene da tutti, soprattutto dai suoi colleghi. Un professionista esemplare ed impeccabile nonostante la giovane età. Fanpage ha riportato un post dell’azienda presso cui lavorava Michele: “Il tempo non potrà mai farci dimenticare questo sorriso, il tuo essere unico. Il destino è stato crudele nei tuoi confronti, ma noi tutti avremo per te sempre un posto nel nostro cuore e nella nostra mente in modo da far vivere per sempre la tua bellissima persona.

Ciao Michele”.

La situazione in Campania

Intanto in Campania la situazione tende a migliorare per quanto riguarda i nuovi casi di Covid-19. Nonostate ciò, il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di obbligare i cittadini campani ad indossare le mascherine anche all’aperto, nonostante a livello nazionale quest’obbligo sia stato abolito. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha adottato un’ordinanza comunale con la quale si mette un freno alla movida incontrollata.