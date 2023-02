Salmo: chi è il cantante e rapper ospite a Sanremo 2023

Salmo sarà uno degli ospiti della quinta e ultima serata del festival di Sanremo 2023.

Il cantante sardo è uno dei rapper invitati da Amadeus al festival, ma non sarà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, Salmo sarà uno degli ospiti dell’ultima serata

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è un rapper sardo nato (come racconta in uno dei suoi singoli più riusciti) nel 1984, più precisamente nella data del 29 giugno. Affascinato dalla scrittura e dalla musica sin da quando era piccolo, la carriera di Salmo si avvia precocemente con la pubblicazione dei primi demo.

Il suosoprannome, Salmolebon, è nato da una sorta di parodia del cantante dei Duran Duran, Simon Le Bon. Il successo arriva qualche anno più tardi con i primi dischi rap che hanno molto successo sul pubblico di settore.

La carriera di Salmo

La longeva carriera di Salmo ha un suo primo picco con la pubblicazione del disco ‘The Island Chainsaw Massacre‘ avvenuta nel 2011: un album che da sempre è considerato uno dei migliori prodotti di Hip Hop italiano.

Salmo si riconferma l’anno successivo con ‘Death USB‘ e poi ancora di più nel 2013 con ‘Midnite‘, disco d’oro in breve tempo. Con ‘Hellvisback‘ e ‘Playlist‘, Salmo si riconferma uno dei rapper più forti nel nostro Paese, mentre con il più recente ‘Flop ‘ strizza l’occhio anche ad un pubblico più generalista. Salmo sarà in diretta per Sanremo direttamente dalla Costa Smeralda.