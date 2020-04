Il coronavirus si diffonde anche nell'aria: i nuovi studi rivelano che l'utilizzo delle mascherine in futuro potrebbe essere necessario.

Oltre a resistere sulle superfici ed essere trasmesso da persona a persona, il coronavirus si diffonde anche nell’aria: lo ha confermato il direttore responsabile dell’Oms, David Heymann. L’Oms è pronta a rivedere quindi le norme relative all’utilizzo delle mascherine che potrebbero essere necessarie anche in futuro. Dopo il superamento del contagio e la riapertura delle attività, infatti, è necessario – secondo gli esperti – mantenere comunque il distanziamento sociale. Il direttore ha poi spiegato che “stiamo studiando le ultime evidenze scientifiche”.

Coronavirus, si diffonde nell’aria

Le strutture sanitarie e in particolare i reparti di rianimazione potrebbero essere la culla per la diffusione del coronavirus: alcuni studi rivelano infatti che si diffonde anche nell’aria. Non sono ancora certi i motivi e le evidenze scientifiche che stanno alla base e ci vorranno anni per sviluppare gli studi.

Ma arriva un monito proprio dal direttore responsabile dell’Oms, David Heymann. Il virus si diffonde nell’aria, oltre a rimanere per giorni sulle superfici e a trasmettersi da persona a persona.

L’Oms, in vista di questa scoperta, è pronta a rivedere le regole per l’utilizzo delle mascherine, che potrebbero diventare necessaria per l’uso quotidiano. Se al momento è importante proteggere i lavoratori, le persone maggiormente esposte al virus e gli anziani, in futuro tutti potremmo essere chiamati a indossare la mascherina. L’arma migliore per arginare la diffusione del virus, comunque, rimane il distanziamento sociale.