Secondo l'Oms l'allarme lanciato dagli esperti, in una lunga lettera, è corretto: "Il Coronavirus può trasmettersi anche per via aerea".

A qualche giorno dalla pubblicazione della lettera degli esperti – con cui si denunciava la trasmissione del Coronavirus per via aerea – l’Oms rivede la propria posizione e ammette che ciò può essere vero. Sebbene, fanno sapere da Ginevra, al momento la teoria non è ancora supportata da studi scientifici validanti.

E mentre si lancia l’allarme sul presunto picco di contagi da Covid ancora da raggiungere, l’Organizzazione Mondiale della Sanità alza il livello d’allerta e invita i cittadini a rispettare tutte le pratiche anti-Coronavirus.



Coronavirus, l’Oms sulla trasmissione aerea

Parlando in conferenza stampa a Ginevra per fare il punto sulla situazione del contagio da Coronavirus, Benedetta Allegranzi – direttore Oms per quanto concerne le malattie infettive – ha ammesso che nella lettera degli esperti un fondo di verità c’è.





“La possibilità di trasmissione aerea in ambienti pubblici, specialmente in condizioni molto specifiche come locali affollati, chiusi e poco ventilati non può essere esclusa.

Tuttavia, le altre prove devono essere ancora raccolte e interpretate e continuiamo a indagare”, ha spiegato la dirigente Oms.

La denuncia degli esperti

L’Oms deve avere il coraggio di rivedere le proprie raccomandazioni. È questo il sunto di quanto sostenuto in una lettera realizzata da un gruppo di esperti – sono ben 239 i firmatari – direttamente all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La trasmissione del Covid avviene anche per via aerea. In uno studio effettuato da questo gruppo di scienziati in merito alla trasmissione aerea del Coronavirus si evidenzierebbe come le particelle più piccole, quelle che rimangono per più tempo nell’aria, possono infettare le persone. I ricercatori hanno pubblicato la lettera su Clinical Infectious Diseases.