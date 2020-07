L'Oms ha lanciato l'allarme sull'accelerazione della pandemia di coronavirus e sul fatto che non abbia ancora raggiunto il suo picco.

Nella consueta conferenza stampa tenuta a Ginevra, il direttore dell’Oms ha affermato che la pandemia di coronavirus sta accelerando e non ha ancora raggiunto il suo picco. Osservando la curva relativa ai casi giornalieri si nota infatti come sia in continuo incremento: stando ai dati del 7 luglio i positivi registrati nel mondo sono oltre 11 mila e i decessi più di mezzo milione.

Coronavirus: Oms sul picco della pandemia

A dimostrazione dell’accelerazione dell’epidemia, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato come ci siano volute dodici settimane perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19 ma che nel primo fine settimana di luglio ce ne siano stati più di 400.000 in tutto il mondo. Quanto al numero dei decessi, ha spiegato che mentre alcuni paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del loro numero, in altri la cifra delle vittime è ancora in aumento.

“Laddove si sono registrati progressi, i Paesi hanno attuato azioni mirate nei confronti dei gruppi più vulnerabili, ad esempio le persone che vivono in strutture di assistenza a lungo termine“, ha continuato.

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi aggiunto che quest’ultima sta per mandare in Cina alcuni esperti per preparare piani scientifici con le loro controparti cinesi in grado di identificare la fonte zoonotica del virus.

L’obiettivo della missione, ha infine precisato, è avanzare nelle conoscenze sugli ospiti di animali del coronavirus e accertare come la malattia sia passata dagli animali all’uomo.