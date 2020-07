Il vaccino contro il coronavirus potrebbe non essere pronto prima del 2021: lo ha sostenuto Mike Ryan dell'Oms.

Le speranze di avere un vaccino contro il coronavirus entro la fine dell’anno potrebbero affievolirsi dopo le parole di Mike Ryan, capo del programma per le emergenze dell’OMS: l’esperto ha affermato nonostante i ricercatori stiano facendo buoni progressi e quello di Oxford in particolare sia in fase avanzata di sperimentazione, il suo primo utilizzo non è prevedibile fino all’inizio del 2021.

Coronavirus: vaccino non prima del 2021

Ryan ha dichiarato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta lavorando per garantire un’equa distribuzione dei vaccini di cui diversi sono nella terza fase della sperimentazione e nessuno dei quali finora ha fallito in termini di sicurezza o capacità di generare una risposta immunitaria.

Parlando ad un evento pubblico ha aggiunto che “realisticamente dovremo arrivare alla prima parte del prossimo anno prima di iniziare a vedere le persone vaccinate“.

Lo sviluppatore del possibile vaccino anti virus dell’Università di Oxford, chiamato scientificamente AZD1222, ha spiegato che lo strumento potrebbe essere lanciato entro la fine del 2020, ma non vi è alcuna certezza che accadrà.

Il vaccino sperimentale, la cui produzione è stata affidata all’azienda AstraZeneca, ha prodotto un’efficace risposta immunitaria negli studi clinici in fase iniziale come dimostra uno studio pubblicato sul The Lancet.





Sperando che arrivi entro la fine dell’anno, il governo del Regno Unito ha già ordinato 100 milioni di dosi.

Ma dopo le parole del membro dell’Oms le speranze potrebbero affievolirsi.