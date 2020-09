Robert Redfield ha dichiarato che l'utilizzo della mascherina potrebbe essere più efficace del vaccino.

Il direttore del Centers for Disease Control and Prevention Robert Redfield ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso a una sottocommissione del senato riguardo il tema Covid. Secondo Redfield l’indossare una mascherina sarebbe più efficace nel prevenire un’infezione da covid individuale rispetto al vaccino.

Il direttore CDC Usa ha rilasciato tali commenti in risposta al senatore Jack Reed, il quale si è chiesto se la decisione del presidente Donald Trump di rinunciare alla mascherina in gran parte delle situazioni pubbliche possa sottrarre “uno dei passi più importanti che un americano possa compiere per difendere se stesso e il paese”.

Covid, le dichiarazioni del direttore CDC Usa

Robert Redfield ha dichiarato: “Non commenterò direttamente il presidente, ma come direttore del CDC dirò che le mascherine per il viso sono lo strumento di salute pubblica più importante che abbiamo”.

Ha in seguito aggiunto: “Sono la nostra migliore difesa”. Il direttore CDC Usa ha poi precisato: “Potrei persno arrivare a dire che la mascherina sia più sicura del vaccino, perché l’ummunogenicità può essere del 70%. E se non ottengo una risposta immunitaria, il vaccino non mi proteggerà. Al contrario della mascherina”.

Trump confuta le dichiarazioni di Redfield

Qualche ora dopo, nel corso di una conferenza stampa dello scorso 16 settembre, Donald Trump ha confutato le affermazioni di Redfield.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “La mascherina non è importante quanto il vaccino. Forse, aiuta”. Trump ha in seguito aggiunto: “Quando ho chiamato Robert oggi, gli ho chiesto “Che cosa è successo con la mascherina?”. Lui mi ha detto: “Penso di aver risposto a questa domanda in manira sbagliata””. Trump ha aggiunto che “per quanto riguarda la mascherina, ha commesso un errore”.