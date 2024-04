Salva-Casa, Salvini spinge il provvedimento: "Non è un condono. Sarà un guadagno per tutti"

Il Salva-Casa non è un condono. Lo sostiene il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che è intervenuto sul provvedimento a margine di un evento della Lega che si è tenuto a Torino. Il leader della Lega ha difeso la misura evidenziando i vantaggi che potrebbe dare al cittadino e spiegando quali potrebbero essere le tempistiche: “Sulla casa stiamo lavorando non per condonare abusi esterni, ma per aiutare milioni di famiglie che non riescono a comprare o a vendere casa loro”.

Salva-Casa, il ministro Salvini sul provvedimento: “Penso sarà un guadagno per tutti”

Il leader della Lega, nel corso della sua riflessione – si legge da ANSA – ha fatto il punto della situazione spiegando che il centrodestra riuscirà a trovare una sintesi sul testo del provvedimento: “Appena il testo sarà definito verrà presentato a tutti, e penso sarà un guadagno per tutti”.

Salvini: “Non riguarda le zone sismiche”

Infine, Salvini ha illustrato perché sarà importante che il provvedimento Salva-Casa entri in vigore, specificando tuttavia che non riguarderà le aree sismiche o ancora le ville costruite abusivamente: “È un problema che riguarda la maggior parte delle case italiane e sta bloccando gli uffici comunali. Per quanto mi riguarda va regolarizzato: il cittadino paga, il Comune incassa, e il mercato riparte. Mi sembra una cosa assolutamente ragionevole, che ovviamente non riguarda le zone sismiche, archeologiche o le ville abusive sulle spiagge”.