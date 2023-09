È iniziato oggi il weekend della Lega a Pontida, dove Matteo Salvini ha parlato al movimento giovanile del partito. La giornata più importante però sarà domenica 17 settembre, con vari ospiti come Marine Le Pen.

Matteo Salvini a Pontida

Matteo Salvini non poteva mancare oggi alla prima giornata del weekend della Lega a Pontida.

È stata un’occasione per parlare al movimento giovanile di diversi argomenti. L’assemblea con i ragazzi è iniziata alle 16 e Salvini ha parlato di dovere nella difesa dei confini nazionali ma anche di altro.

Felice di accogliere Le Pen nello stesso giorno in cui la Meloni visiterà Lampedusa con la Von der Leyen, Salvini ha parlato della situazione relativa ai migranti, ribadendo che il governo farà di tutto per fermare gli sbarchi clandestini.

Ha poi toccato temi delicati come quello delle droghe, con parole decise: “La droga è morte”, rivolte ai giovani. Questa giornata è stata per loro

Matteo Salvini accoglierà Marine Le Pen

Il focus più importante dell’evento è domani, quando Matteo Salvini accoglierà diversi ospiti come Marine Le Pen. Il nome della presidente del Rassemblement National è molto divisivo ma il Carroccio intende restare suo alleato in Europa.

Durante la giornata di domani il ministro getterà le basi per proiettarsi verso le prossime Europee. Oggi ha parlato anche di questo, rivolgendosi ai suoi alleati nella maggioranza di governo: “Al centrodestra mando un messaggio: il 9 giugno ci saranno le Europee, sarebbe un peccato perdere l’occasione per la prima volta nella storia di portare il centrodestra unito alla vittoria anche in Europa“.

Domani, con la presenza di Le Pen, Salvini avvierà di fatto la corsa alle elezioni.