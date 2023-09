Boom di sbarchi di migranti: ecco perché stanno aumentando

Perché tutti questi sbarchi in Italia? Risposte da trovare in 'viaggi low cost' organizzati da trafficanti di esseri umani

È chiaro a tutti ormai come la gestione dei flussi migratori sia completamente fuori controllo. In queste ore si registra un boom di sbarchi che sta complicando il lavoro del governo di Giorgia Meloni, alle prese con una grave emergenza umanitaria. Ma come mai si sta registrando un simile flusso di sbarchi sulla costa di Lampedusa? Dietro ci sono le manovre spietate dei trafficanti di esseri umani.

Tra le ragioni che potrebbero spiegare l’impennata di sbarchi c’è senza dubbio l’organizzazione di ‘viaggi low cost’ da parte dei trafficanti di esseri umani. Le tratte dal nord del Continente nero verso l’Italia vengono organizzate a prezzi ridotti, e molto più accessibili per i migranti in fuga dalla miseria, ma su barchini improvvisati.

Le imbarcazioni riservate a questi viaggi a costi ridotti vengono di fatto assemblate direttamente sulla spiaggia, senza alcuna sicurezza per i naviganti, in una tratta nel Mediterraneo che potrebbe costare loro la vita. Cosa che, come vediamo spesso, accade. A sottolinearlo, in un’intervista per Today.it, è il Senior Pr Officer di Frontex, Chris Borowski.

“Una delle ragioni principali del maggior numero di persone in partenza dalla Tunisia è il fatto che le reti di contrabbando in quest’area si sono orientate verso l’utilizzo di imbarcazioni metalliche che vengono assemblate sulle spiagge immediatamente prima della partenza. Questo ha ridotto notevolmente i prezzi per l’attraversamento del mare“, spiega Borowski.

Basta poco per comprendere come i viaggi a prezzi bassi, verso l’Italia, rappresentino per gran parte dei migranti l’unica occasione per sfuggire alla propria terra, nella morsa della fame e dei conflitti. È così che in mare si riversa una quantità spropositata di disperazione e lotta, su barche che “sono così mal costruite e in nessun modo pronte a trasportare così tante persone, che sono come vere e proprie bare in acqua” aggiunge Borowski.

Lampedusa al collasso

Dopo una settimana di grave crisi per l’isola di Lampedusa, dove sono sbarcate oltre 11mila persone, con hotspot al collasso e trasferimenti, i numeri dell’ultimo anno in Italia, in tema di sbarchi, sono da capogiro: dall’inizio del 2023 sono circa 118.500 i migranti sbarcati sulle coste italiane, una cifra prossima al picco registrato nel 2016, quando gli sbarchi furono circa 181.500.