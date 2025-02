Il Festival di Sanremo 2024 ha regalato un curioso e simpatico siparietto mediatico che ha visto protagonisti la giovane cantante Clara e il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’interprete di “Febbre” ha fatto emergere un dettaglio inaspettato sulla sua interazione social con l’esponente della Lega.

Salvini commenta i like a Clara: ‘I social… la sera mentre sono sul divano’

Tutto è nato da una battuta del giornalista Nino Luca che, scherzando sui controlli stradali, ha fatto riferimento a Salvini. La risposta di Clara ha colto tutti di sorpresa: “Lui mi mette i like di notte”. Una rivelazione spontanea che la cantante ha subito tentato di ritirare, chiedendo di non pubblicarla, ma ormai la notizia aveva già preso il volo sui social media e sulle testate giornalistiche.

La vicenda, seppur banale, ha raggiunto tale risonanza da richiedere un intervento diretto del Ministro. Interpellato da The Journalai, Salvini non ha negato i “mi piace” notturni, offrendo invece una spiegazione pragmatica del suo comportamento sui social. “Durante il giorno lavoro, la sera sul divano mi capita di guardare Instagram”, ha dichiarato il Ministro, lavorando di giorno ha giustamente sottolineato come l’interazione con i contenuti social faccia parte della sua normale routine serale.

Salvini e i like a Clara: la spiegazione del Ministro tra social e Sanremo

Il Ministro Salvini ha poi precisato con grande disponibilità di non seguire effettivamente il profilo della cantante, spiegando che i like in questo caso a Clara sono ovviamente frutto delle “carrellate” proposte dall’algoritmo di Instagram. “Se vedi una bella canzone, se vedi qualcosa che ti interessa, metti like”, ha commentato Salvini, cercando di sdrammatizzare la situazione e augurando il meglio alla giovane artista.

L’episodio, ovviamente marginale, ha catalizzato l’attenzione mediatica durante la settimana sanremese, trasformandosi in un caso emblematico dell’intersezione tra politica, spettacolo e social media nell’Italia contemporanea. Un’istantanea significativa di come anche un semplice like notturno possa diventare oggetto di discussione pubblica, specialmente durante eventi di grande risonanza mediatica come il Festival di Sanremo.