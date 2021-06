Salvini in spiaggia a Ostia con la fidanzata: “Ma quale Ibiza”

Matteo Salvini ha trascorso una giornata all'insegna dell'amore e del relax con la fidanzata Francesca Verdini a Ostia.

Matteo Salvini si è concesso una giornata di relax sul litorale romano in compagnia della fidanzata Francesca Verdini e della figlia Mirta.

Matteo Salvini a Ostia con la fidanzata

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini si sono concessi una giornata di relax sul litorale romano di Ostia insieme alla figlia che il leader leghista ha avuto insieme all’avvocato Giulia Martinelli, Mirta.

I tre hanno trascorso la giornata allo stabilimento V Lounge Beach e sui social non hanno mancato di postare alcuni scatti insieme. “Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo il mare di Ostia. Buona domenica amici”, ha scritto Salvini via social. Oggi lui e la figlia di Denis Verdini sono più felici ed uniti che mai e sembra che la ragazza abbia instaurato uno splendido rapporto con entrambi i figli di Salvini, Mirta e Federico (nato dalla relazione con Fabrizia Ieluzzi).

Matteo Salvini: l’amore per la fidanzata

Pur avendo circa 20 anni di differenza, Matteo Salvini e Francesca Verdini sembrano essere uniti e più felici che mai. I due sono andati a convivere a circa 3 anni dall’inizio della loro storia d’amore e il leader leghista si è detto felice e sereno accanto alla sua nuova compagna. I due hanno dichiarato che per loro la differenza d’età non rappresenterebbe un problema e hanno anche aggiunto che, per il momento, non starebbero pensando alle nozze.

“Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”, ha ammesso Francesca Verdini, mentre a proposito delle presunte nozze ha dichiarato: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare”.

Matteo Salvini: la convivenza

Archiviata la fine della sua storia d’amore con Elisa Isoardi, Matteo Salvini è uscito allo scoperto con Francesca Verdini nel 2018. All’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus i due hanno preso insieme la loro prima casa e il leader della Lega si è detto entusiasta di poter finalmente andare a convivere con la sua dolce metà. I due per il momento non sembrano intenzionati a mettere su famiglia o a convolare a nozze, ma Francesca Verdini ha stretto un ottimo rapporto con i due figli di Salvini.