Matteo Salvini e Francesca Verdini pronti per le nozze? La smentita della voce sulle nozze di Salvini circolata nei giorni scorsi

Matteo Salvini è pronto a convolare a nozze con la fidanzata Francesca Verdini? La coppia ha smentito la notizia.

Matteo Salvini e Francesca Verdini sposi?

Nessun matrimonio alle porte per Matteo Salvini e Francesca Verdini: la coppia, insieme nel 2019 e oggi convivente, non avrebbe ancora in programma di andare all’altare.

I due hanno smentito personalmente la notizia, diventata sempre più insistente i giorni scorsi. A quanto pare tutto procederebbe liscio come l’olio per i due che, nonostante la differenza d’età (di ben 19 anni) e le critiche delle malelingue, continuano a vivere indisturbati il loro amore. “Ha 28 anni ma di testa è avanti, è davvero una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il pacchetto Salvini, ma lei ha una pazienza e una dolcezza infinita.

Sono fortunato perché la mamma di Federico è straordinaria, la mamma di Giulia è straordinaria e Francesca è un gioiello”, aveva affermato Matteo Salvini in merito alla fidanzata e alle madri dei suoi due figli, mentre la figlia di Denis Verdini aveva detto su di lui: “Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

Salvini: le storie d’amore

Prima di legarsi sentimentalmente a Francesca Verdini, Matteo Salvini è stato per un lungo periodo fidanzato con la conduttrice Elisa Isoardi. Precedentemente è stato con la giornalista Fabrizia Ieluzzi (madre di suo figlio Federico) e con l’avvocato Giulia Martinelli (madre di sua figlia Mirta).

Salvini: la convivenza e i progetti per il futuro

Dopo un anno d’amore Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno deciso di andare a vivere insieme in una casa più grande (che consentisse all’ex ministro dell’Interno di poter ospitare comodamente anche i suoi figli) e hanno assicurato che, in futuro, potrebbero esserci per loro nuovi progetti. Per il momento la coppia non starebbe pensando alle nozze o a un figlio insieme, ma mai dire mai. Francesca Verdini si è laureata in Economia e Direzione delle Imprese e oggi, oltre al suo amore per Salvini, sarebbe concentrata sulla sua carriera. “Alla mia mamma, il mio papà e mio fratello, perché sono stati i fari, i remi e la nave nel mio maremoto. Ai miei straordinari amici, soprattutto quelli lontani, per aver compreso i lunghi silenzi e l’obbligata distanza. E al mio grande amore, Matteo”, aveva scritto via social Francesca Verdini dedicando l’importante traguardo ai suoi affetti più grandi.