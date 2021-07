Saman Abbas, gli investigatori: ” È sepolta nelle campagne di Novellara, la troveremo”

Gli investigatori sono convinti che Saman Abbas sia stata seppellita nelle terre di Novellara: le ricerche riprenderanno quando avranno nuovi elementi.

Dopo mesi di ricerche del suo corpo senza alcun esito, gli investigatori restano convinti che Saman Abbas sia stata seppellita nelle campagne di Novellara: le squadre hanno affermato di essere in attesa di un fatto che dia luogo a nuove evidenze investigative per poi ripartire.

Saman Abbas: parlano gli investigatori

In questo caso l’attesa riguarda ciò che può emergere da un’inchiesta giudiziaria che vede la collaborazione dell’Interpol e che è estesa in tutta Europa. Un investigatore del gruppo di Reggio Emilia diretto da Cristiano Desideri e Stefano Bove ha infatti spiegato al Corriere della Sera che lo zio Danish Hasnain, che si crede essere l’esecutore dell’omicidio, e il cugino Nomanulhaq Nomanulhaq potrebbero essersi rifugiati in Spagna e Francia.

Questo il commento alla sospensione delle ricerche: “Non avremmo fatto altro che tornare a setacciare gli stessi luoghi già controllati. Un dispendio di risorse senza risultati“. Resta comunque la convinzione che la ragazza sia stata uccisa e seppellita non lontano dal luogo di sparizione. Improbabile secondo gli inquirenti che sia stata portata in Pakistan.

Saman Abbas, parlano gli investigatori: fidanzato ascoltato il 23 luglio

Intanto il fidanzato della giovane sarà ascoltato il 23 luglio in incidente probatorio.

Qui rifereirà delle minacce ricevute a febbraio dalla sua famiglia da parte padre di Saman che si era presentato in un villaggio del Punjab scortato da sei auto e con un kalashnikov. La giovane aveva riferito l’accaduto agli operatori della struttura d’accoglienza in cui, da novembre, era ospite nel Bolognese.