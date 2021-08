Saman Abbas, il fidanzato: “La sogno di notte, i suoi familiari continuano a minacciarmi”

Il fidanzato di Saman Abbas teme per sé e per i suoi familiari: i parenti della giovane continuano a perseguitarlo sui social.

Mentre ancora non si hanno notizie di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa da più di tre mesi di cui si teme l’omicidio da parte della famiglia, il suo fidanzato Saqib Ayub ha raccontato che continua a pensarla e ad essere perseguitato da suo padre.

Saman Abbas: parla il fidanzato

Intervistato dal Messaggero, il giovane ha raccontato di aver trascorso due settimane in ospedale perché “non stavo bene e non sto bene psicologicamente“. Dopo aver ammesso di non fare altro che pensare a Saman e di sognarla tutte le notti convinto che sia ancora viva, ha ammesso di essere continuamente perseguitato dai suoi familiari “che mi inviano insulti e mi telefonano su Instagram con profili che poi vengono chiusi“.

Le ultime telefonate di Shabbar, padre di Saman, risalgono al 24 luglio dopo l’incidente probatorio. Saqib ha raccontato di aver paura per i suoi genitori e i suoi fratelli che vivono nella regione del Kashmir in Pakistan e ha fatto un appello a tutti affinché si trovi la verità al più presto.

Saman Abbas, parla il fidanzato: “I genitori sanno dove mi trovo”

Il suo incubo, ha continuato, è però iniziato già prima della scomparsa della 18enne.

A gennaio, prima del presunot omicidio, hanno ricevuto una fotografia che lo ritraeva mentre passeggiava in una cittadina della zona e gli hanno così comunicato di sapere esattamente dove si trovasse. Ha denunciato il fatto ma non vive tranquillo: un giorno era insieme al suo amico e hanno notato nei pressi della sua abitazione una persona dal viso sospetto.