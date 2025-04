La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per i cinque familiari a processo per l’omicidio di Saman Abbas, avvenuto nel 2021. Ecco i motivi.

Omicidio Saman Abbas: “Il fratello dice la verità”

Secondo la Procura generale di Bologna la testimonianza del fratello di Saman Abbas, Ali Heider, che all’epoca dell’omicidio della sorella aveva 16 anni, è attendibile: “l’esclusione della premeditazione ha attribuito al fratello di Saman un ruolo che non merita, cioè l’autore dell’innesco della lite da cui si sviluppa l’intento omicidiario. A noi non pare possibile che il fratello minore abbia avuto un ruolo consapevole in questa vicenda”. La Procura ha invece chiesto la massima pena per i cinque familiari a processo. Ecco i motivi.

Saman Abbas, perché la procura chiede l’ergastolo per cinque familiari

La Procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per i cinque familiari a processo per l’omicidio della 18enne Saman Abbas nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 a Novellara, ovvero per i genitori, lo zio e i cugini. Il Pg Silvia Marzocchi ha chiesto “una sentenza che restituisca a Saman il ruolo di vittima di una azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia.” L’accusa ha infatti sostenuto la sussistenza dei reati di omicidio e occultamento di cadavere con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, per questo ha chiesto l’ergastolo per tutti e cinque i familiari con anche un anno di isolamento diurno.