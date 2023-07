Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha imposto una penalizzazione di due punti alla Sampdoria per i mancati versamenti Irpef e Inps da parte della società blucerchiata. La penalizzazione sarà in vigore nell’attuale stagione calcistica.

Sampdoria, decisa penalizzazione di due punti per i mancati versamenti

È ufficiale. La Sampdoria è stata punita con due punti di penalizzazione per non aver effettuato i versamenti Irpef e all’Inps. A decidere per la penalizzazione è stato il Tribunale federale nazionale della Figc al termine del processo contro il club calcistico incentrato, appunto, sul mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre compreso tra gennaio e marzo 2023.

Per quanto riguarda la penalizzazione, sarà scontata nella stagione attuale. Di conseguenza, nella stagione che partirà il prossimo 19 agosto, la Samp partirà con un punteggio di -2 nella classifica della Serie B.

La nota del tribunale

“Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società UC Sampdoria Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva”. È quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal tribunale dopo l’emanazione della sentenza nei confronti del club blucerchiato.