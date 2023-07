Il Milan è davvero scatenato in questa sessione di calciomercato; dopo la cessione di Sandro Tonali, i rossoneri hanno finalizzato diversi acquisti che hanno rivoluzionato la rosa di Pioli. In attacco, in particolare, i cambiamenti sono stati tantissimi e a breve la società meneghina accoglierà anche il nuovo esterno mancino Samuel Chukwueze.

Calciomercato Milan, in arrivo Samuel Chukwueze dal Villareal

Per anni i tifosi del Milan hanno lamentato una carenza nella propria formazione titolare nel ruolo di esterno destro d’attacco. Se le difese avversarie dovevano tenere sempre le antenne dritte per non farsi sfuggire Leao sulla sinistra, i vari Messias e Saelemekers non erano altrettanto efficaci sulla destra (seppur vincitori dello scudetto 2022). Coach Stefano Pioli ha richiesto alla società di intervenire e Giorgio Furlani, coadiuvato da Geoffrey Moncada, non si sono fatti pregare. Dal Villareal, infatti, è sbarcato l’esterno nigeriano Samuel Chukwueze. Il calciatore classe 1999 è stato protagonista di diverse buone stagioni in Liga ed era in scadenza 2024, per questo il Milan ha potuto acquistarlo ad un prezzo “di saldo” rispetto al suo reale valore. 20 milioni + 8 di bonus al sottomarino giallo e Chukwueze è diventato un giocatore rossonero. Il calciatore arriverà oggi in Italia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni.

Gabbia fa il percorso contrario: un anno di prestito secco in Spagna

Se Chukwueze è passato dal Villareal al Milan, il difensore italiano Matteo Gabbia ha effettuato il percorso contrario. In un’operazione del tutto slegata da quella dell’esterno nigeriano, il centrale nato a Busto Arsizio si è trasferito in prestito secco per un anno alla società spagnola. Cresciuto tra i campi del Vismara con la maglia del Milan, Gabbia era già stato mandato in prestito (alla Lucchese) un paio di stagioni fa, per poi fare ritorno a Milanello dove in tre anni ha messo insieme una cinquantina presenze ufficiali. La nuova avventura spagnola può rilanciare nuovamente la carriera di Gabbia che a fine stagione sarà comunque di ritorno al Milan.