Gli incidenti in mare non riguardano solo le persone: anche gli animali domestici possono trovarsi in pericolo a causa delle correnti e della risacca. La storia del cagnolino Sadie, un incrocio di Labrador, salvato al largo di San Diego, mostra quanto sia importante la prontezza di bagnini, soccorritori, e l’uso della tecnologia per garantire la sicurezza degli animali in situazioni di emergenza.

La storia del cagnolino Sadie finito in mare aperto a San Diego

Due bagnini, Garrett Smerdon e Jack Alldredge, di San Diego hanno compiuto un salvataggio straordinario, recuperando Sadie, un meticcio di Labrador retriever nero, trascinata al largo dalla corrente al largo della costa californiana.

Come riportato dall’Independent, il cane era fuggito dalla casa dei proprietari il mese precedente mentre guardavano una partita di football, il suo collare dotato di AirTag ha permesso di rintracciarne gli spostamenti lungo la costa. L’allarme è scattato quando alcuni surfisti di Ocean Beach hanno notato l’animale in difficoltà vicino a un molo e hanno subito informato i bagnini.

San Diego: due bagnini salvano un cagnolino trascinato al largo

L’intervento ha coinvolto i bagnini locali, Garrett Smerdon e Jack Alldredge, che hanno perlustrato l’area per oltre un’ora utilizzando le loro moto d’acqua, insieme a una piccola imbarcazione della Guardia Costiera degli Stati Uniti. Nonostante il tempo a disposizione fosse limitato, i soccorritori hanno continuato le ricerche, consapevoli che la resistenza dei Labrador rendeva plausibile la sopravvivenza di Sadie.

La costanza e l’attenzione dei bagnini hanno permesso di individuare il cane prima che la corrente lo trascinasse ancora più lontano e che fosse troppo tardi, portando a un salvataggio fortunato ed eroico.