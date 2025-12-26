San Pietroburgo inaugura il primo tratto della nuova linea della metropolitana

St. Petersburg ha recentemente fatto un significativo passo avanti nella sua rete di trasporto pubblico con l’apertura di due nuove stazioni della metro, Yugo-Zapadnaya e Putilovskaya. Queste stazioni rappresentano l’inizio della nuova linea Krasnoselsk-Kalininskaya, evidenziata in marrone sulla mappa della metro della città. La loro inaugurazione segna un momento cruciale per la mobilità urbana, soprattutto per i residenti della zona sud-ovest della città che ora possono accedere più facilmente al centro.

Dettagli delle stazioni inaugurate

Durante la cerimonia di apertura, il governatore di St. Petersburg, Alexander Beglov, ha sottolineato l’importanza di Yugo-Zapadnaya, descrivendola come una stazione attesa da tempo che servirà quasi 500.000 persone. Questo collegamento è vitale per migliorare l’accessibilità della zona al resto della città. La stazione di Putilovskaya, inoltre, offre un collegamento con la stazione Kirovsky Zavod della linea rossa, ampliando ulteriormente le opzioni per i pendolari.

Progetti futuri di espansione

Il progetto per la linea Krasnoselsk-Kalininskaya ha avuto inizio nel 2015 e continua a progredire, con l’intenzione di completare l’intera linea entro il 2030. Già ora, sono in atto lavori per estendere il tracciato oltre Putilovskaya, con l’obiettivo di collegarsi alla stazione Obovody Kanal della linea viola. Questo sviluppo è parte di una visione più ampia per migliorare il sistema di trasporto pubblico nella città, che attualmente comprende sei linee e 75 stazioni.

Confronto con altre città

Nonostante i progressi, l’espansione della metro di St. Petersburg avviene a un ritmo più lento rispetto alla metropolitana di Mosca, che ha visto una rapida crescita negli ultimi anni. La differenza nei tassi di espansione mette in evidenza i vari approcci alla pianificazione urbana e allo sviluppo dei trasporti nelle due città, con St. Petersburg che cerca di rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

L’apertura delle nuove stazioni di metro a St. Petersburg rappresenta un passo positivo verso una rete di trasporto più integrata e accessibile, contribuendo a una mobilità più efficiente per tutti i residenti della città. Le autorità locali continuano a lavorare per garantire che tutti i cittadini possano beneficiare di un sistema di trasporto pubblico moderno e funzionale.