Il prossimo San Valentino vedrà il 60% degli italiani festeggiare a tavola, con una cena romantica preparata in casa che rappresenta una scelta di risparmio per il 20% di loro.

San Valentino: quanto spenderanno in media gli italiani?

Con un budget medio di 85 euro a persona, in aumento di 14 euro rispetto all’anno precedente, secondo un sondaggio di Ipsos per Confesercenti condotto su oltre mille consumatori. Il 66% di coloro che celebrano la festa ha meno di 34 anni, ma è interessante notare che le persone di età superiore ai 35 anni spendono di più, con un budget medio a persona di 100 euro, il 40% in più rispetto ai più giovani.

San Valentino, cena romantica e regali: cosa preferiscono gli italiani?

La cena romantica risulta essere il metodo preferito di celebrazione per il 73% degli italiani, mentre il 61% preferisce fare un regalo. Solo il 5% opterà per un viaggio in coppia, il 69% dei partecipanti al sondaggio ha indicato la scelta di un ristorante come modalità preferita, mentre il 22% opterà per la preparazione di una cena romantica in casa, una scelta per risparmiare senza rinunciare alla festa. Un ulteriore 10% sceglierà pizzerie o trattorie a basso costo, mentre il 6% si affiderà a servizi di consegna a domicilio e il 3% chiamerà uno chef a domicilio.