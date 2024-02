Un’indagine condotta da Skuola.net in occasione della giornata di San Valentino su un campione di 2.500 giovani “fidanzate” tra gli 11 e i 25 anni ha messo in evidenza un allarmante problema di relazioni tossiche.

I dati preoccupanti

L’indagine svela dettagli preoccupanti.

Circa una ragazza su sette, tra quante sono oggi impegnate in una relazione sentimentale, racconta di essere stata oggetto almeno una volta di comportamenti tossici per mano dell’attuale partner. Tra questi si segnalano: scenate di gelosia, comportamenti aggressivi, smania di controllo, con tanto di geolocalizzazione.

L’8% delle ragazze afferma che il proprio partner ha minacciato di uccidersi nel caso venisse lasciato e circa 1 su 4 deve assistere a frequenti sfuriate di gelosia da parte del compagno.

Si arriva poi alla violenza vera e propria. Il 5% delle intervistate ha raccontato di essere stata vittima di uno schiaffo, un pugno o un calcio, dati dal partner. Mentre il 7% afferma di aver dovuto fare sesso col fidanzato anche se in quel momento non voleva per paura della sua reazione.

La paura

Il timore è un altro grande compagno di queste ragazze e di come vivono le proprie relazioni. Il 15% ammette di vivere nella paura che il partner si arrabbi, mentre oltre il 26% tende a trattenersi e limitarsi per evitare che “lui” reagisca in maniera incontrollata.