Ciro De Lollis, unico figlio maschio di Sandra Milo, ha svelato la causa della morte della madre. Tre mesi fa, durante una visita in ospedale per un problema all’anca, il medico ha comunicato all’attrice e alla sua famiglia una terribile notizia.

Sandra Milo è morta lunedì 29 gennaio 2024 a 90 anni. Nonostante l’età, tutti sono rimasti colpiti dal suo decesso, arrivato da un giorno all’altro. In realtà, come spiegato dal figlio Ciro De Lollis nel giorno dei funerali, l’attrice ha scoperto tre mesi fa di avere una malattia fulminante. Forse involontariamente, il pargolo di “Sandrocchia” ha svelato le cause della sua morte.

Le parole di Ciro De Lollis

Raggiunto dai giornalisti durante i funerali di mamma Sandra, Ciro ha dichiarato:

“Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone. Per mio figlio è stata durissima, la mia mamma è morta alle 8:25, nel giorno del suo compleanno, lui era scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque una festicciola. Gliel’ho detto il giorno dopo che la nonna se n’era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri. Scusate se sto così, ma sono giorni complicati… E’ successo da un momento all’altro. Siamo andati per fare delle visite di tutt’altro genere per i suoi problemi all’anca ed è uscita fuori questa malattia fulminante, nonostante non abbia mai fumato in vita sua. La notte le bagnavo le labbra perché non poteva neanche più bere. La sofferenza è stata veramente tanta. Menomale che non l’ho fatta ricoverare quando si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano”.

La Milo, quindi, è deceduta a causa di un tumore ai polmoni.

Sandra Milo: il ringraziamento del figlio Ciro

Ciro non ha solo svelato le cause della morte di Sandra Milo, ma ha voluto ringraziare anche quanti hanno dimostrato vicinanza e affetto a lui e alle sorelle Azzurra e Debora. Ha dichiarato: