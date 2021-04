Sanremo 2022: il nuovo conduttore potrebbe essere Enrico Papi

Enrico Papi alla conduzione di Sanremo 2022? Tutte le ipotesi che porterebbero a lui

Il Festival di Sanremo 2022 è ancora parecchio lontano, tuttavia si sta già riflettendo su chi potrebbe essere il diretto discendente di Amadeus in qualità di conduttore e direttore artistico. Molti sono del resto i nomi storici che hanno fatto la storia della kermesse canora, da Pippo Baudo a Paolo Bonolis, da Carlo Conti a Fabio Fazio, solo per ricordarne alcuni.

Per quanto riguarda le nuove leve, si è anche ipotizzato il nome di Alessandro Cattelan, che da poco ha detto addio alla sua lunga avventura a X-Factor. Nel mentre, ad ogni modo, si sta facendo strada anche l’ipotesi di poter vedere sul palco dell’Ariston Enrico Papi.

Il conduttore romano, al momento impegnato su TV8 con “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone”, ha già condotto in passato un’edizione del Festival della Canzone Italiana.

Stiamo parlando dell’edizione del 2001 di Raffaella Carrà, affiancata dalla bellissima Megan Gale, dall’attore toscano Massimo Ceccherini e appunto dallo stesso Papi. Con lui aveva anche condiviso il salotto del Dopofestival. Papi fu in quell’occasione parecchio criticato per via di certe battute che aveva coinvolto l’allora moglie del Presidente della Repubblica, Franca Ciampi.