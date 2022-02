Sanremo 2022, Morgan elogia sui social l'ex allievo di X-Factor Michele Bravi: "Mille spanne sopra a tutti", poi se la prende coi giornalisti

Le performance di Michele Bravi sul palco dell’Ariston non stanno convincendo solo i fan del giovane cantante.

Anche Morgan, infatti, suo ex mentore ad X-Factor, sembra aver particolarmente gradito la canzone di Michele. Il front-man dei BluVertigo ha scritto un bel messaggio di complimenti su Instagram.

Il messaggio su Instagram di Morgan per Michele Bravi

“Ho visto un Artista con la A maiuscola.” – scrive Morgan sulle Instagram Stories- “Commovente elegante profondo originale dolce colto autentico disperato pieno di vita e di dolcezza mille spanne sopra a tutti, roba che chiunque altro su quel palco da Morandi a tutti i Jovanotti del mondo se la può scordare manco se si impegna cent’anni.

Ho visto Michele Bravi e ho finalmente visto un artista a Sanremo. Dio sia lodato. Bravo figlio mio.”

La polemica innescata coi giornalisti

Moltissimi giornalisti hanno visto questa uscita di Morgan più come un attacco a Morandi e Jovanotti che non un vero e proprio elogio a Bravi, e per questo l’ex giudice di X-Factor ha risposto con un nuovo messaggio social: “Perché scrivete ‘Morgan attacca’? Ci sono parole nella lingua italiana per esprimere i concetti: se vado dal fruttivendolo per comprare l’insalata non dico ‘attacca l’insalata’ e porto mia figlia all’asilo al mattino non dico ‘attacca la figlia’, ma uso le parole che descrivano ciò che sto facendo.

Quindi giornalisti e titolisti da strapazzo che non siete altro, e praticamente lo siete quasi tutti, usate il vocabolario per favore. E anche questo mio post non è un attacco a nessuno si chiama ‘redarguire’, è una difesa , e se ci fosse bisogno di fare un titolo per questo messaggio dovrebbe essere: Morgan chiama all’ordine la categoria dei giornalisti. E se ci fosse un sottotitolo sarebbe: suggerisce di usare il vocabolario perché è esausto di gratuite diffamazioni.

Avete capito? Attaccapanni che non siete altro.”