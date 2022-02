Sanremo 2022, perché alcuni cantanti si esibiscono con l’ombelico scoperto?

A Sanremo 2022 abbiamo visto alcuni cantanti esibirsi con l'ombelico scoperto. Dietro a questa scelta stilistica c'è una ragione.

Il Festival di Sanremo è ormai arrivato agli sgoccioli e tra poche ore verrà trasmessa la quinta e ultima puntata che decreterà il vincitore di questa kermesse.

Eppure, in queste serate abbiamo visto davvero di tutto, non solo look eccentrici e stravaganti, ma anche frasi e parole uscite “a caso” come ad esempio “zia Mara” o ancora “papalina”.

Proprio su questo ultimo punto, in molti non avranno fatto a meno di notare che diversi cantanti hanno scelto di esibirsi sul palco con l’ombelico completamente scoperto: dietro a ciò c’è una precisa ragione.

Sanremo cantanti ombelico scoperto, il motivo curioso di questa scelta

Il motivo dietro il quale i big in gara si sarebbero buttati da un “colpo di scena”, ad un altro, compreso lo scoprire l’ombelico sul palco sarebbe, a quanto a pare, solo uno vale dire il fantasanremo.

Quanto più “si accettano le sfide”, tanto più si guadagnano punti e così sul palco del teatro Ariston è nata una vera e propria “sfida parallela” che sta intrattenendo migliaia di italiani.

Dalle Marche al resto d’Italia il passo è breve

Nato grazie ad un piccolo gruppo di amici del “Bar Corva da Papalina” nelle Marche, il FantaSanremo ha coinvolto circa 500 mila squadre. L’esperienza di questo gioco non finirà stasera.

Stando a quanto si apprende, gli organizzatori del FantaSanremo starebbero già organizzando la sfida successiva, nemmeno a dirlo il FantaEurovision che si svolgerà dal prossimo 10 al 14 maggio.