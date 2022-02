Sanremo 2022, Emma Marrone preoccupata per il Fantasanremo: il motivo

Il Fantasanremo è la nuova febbre, nata dai social, che ha pervaso il teatro dell'Ariston: Emma Marrone è preoccupata per la classifica

Il Fantasanremo è la nuova febbre, nata dai social, che ha pervaso quest’anno il teatro dell’Ariston: Emma Marrone è preoccupata per la classifica.

Emma Marrone preoccupata per il Fantasanremo: l’inseguimento

Se non sembra essere in corsa per vincere la vera classifica di Sanremo 2022, Emma Marrone è in corsa per il concorso parallelo: il Fantasanremo.

Il solo inseguimento dei Carabinieri dell’altra sera le ha fatto guadagnare ben 50 punti, ma qualcuno ha cercato di toglierli.

Il racconto di Emma a Radio2

Ospite a ‘Radio2’ da Ema Stokholma, la cantante ha raccontato stizzita: “Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, ma non è vero, mi hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston.

Perché mi hanno inseguita? Beh, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo. Poi hanno capito che eravamo noi e ci hanno lasciati andare.. Però non cacciate punti ad occhio perché non si fa così!“

La favorita per il Fantasanremo a detta dei fan

Moltissimi fan del festival ritengono che sia proprio Emma la favorita per il Fantasanremo e su Twitter hanno inondato la cantante di messaggi di supporto: “Per me Emma è da ritenersi la vincitrice indiscussa di sto fantasanremo perché dopo l’inseguimento da parte dei carabinieri gli altri possono solo stare zitti e accuccia che qui ci sta una regina dalla f pesantissima”, o anche: “La carabiniera ha presentato Emma, Emma se l’è fatta amica e le ha detto zia fingiamo un inseguimento che ho bisogno di 50 punti.

È così che si gioca a Fantasanremo. #sanremo2022.”