Sanremo 2023, nuovo annuncio di Amadeus al tg1: i Maneskin saranno ospiti

A pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo 2023, Amadeus è tornato a dare un nuovo annuncio nello studio del Tg1.

I Maneskin ritorneranno al teatro Ariston come ospiti: “Per me Sanremo è fortemente legato a loro e li invito ogni anno a prescindere […] fanno qualcosa di pazzesco, hanno una marcia in più”, ha dichiarato il direttore artistico.

Sanremo 2023, Maneskin saranno ospiti al teatro Ariston

L’annuncio di Amadeus è inizialmente partito dal parecheggio della sede Rai di Saxa Rubra. Da lì conduttore è entrato con una sorpresa speciale ossia i Maneskin. La band romana, da quando ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021 è rimasta ininterrottamente sulla crescita dell’onda, acquisendo via via maggiormente successo internazionale grazie a brani come “I wanna be your slave”, “Beggin” o ancora “Supermodel”.

I Maneskin ad ogni modo hanno risposto all’invito del direttore artistico e conduttore del Festival con grande gioia: “Non vediamo l’ora, per noi è sempre un onore”, ha affermato il gruppo.

Da “Rush” a “Il finto matrimonio”

Va segnalato che la band non ha presenziato alla diretta del Tg1 al completo. Ethan era infatti assente per via della febbre. Potremo vedere i Maneskin sul palco nella serata di giovedì 9 febbraio.

Ricordiamo invece che mercoledì 8 febbraio si esibiranno per la prima volta i Black Eyed Peas. Con loro il festival tornerà ad ospitare gli artisti internazionali. Inutile dire che l’attesa sarà tanta.