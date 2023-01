Selvaggia Lucarelli commenta il matrimonio dei Maneskin: "Che è 'sta cafonata qui?"

Selvaggia Lucarelli non ha gradito l'evento organizzato a palazzo Brancaccio, in cui Alessandro Michele ha sposato la band romana.

Sono stati in molti a commentare il matrimonio dei Maneskin, andato in scena a palazzo Brancaccio a Roma giovedì 19 gennaio 2023.

Tra questi anche Selvaggia Lucarelli, che non ha usato mezzi termini per esprimere il suo parere.

Cos’è successo al matrimonio dei Maneskin

I Maneskin si sono giurati eterna fedeltà presentandosi a palazzo Brancaccio in bianco, con Vittoria ed Ethan nel ruolo delle spose, con tanto di bouquet di rose rosse e velo, e Damiano e Thomas in quello degli sposi. L’evento è stato organizzato dal management della band in collaborazione con l’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, che ha celebrato il rito.

Al termine è scattato anche il consueto bacio.

Numerosi gli ospiti Vip: il regista Paolo Sorrentino, i calciatori della Roma Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, gli artisti Fedez, Machine Gun Kelly e Manuel Agnelli (mentore dei Maneskin ad X Factor). Presente anche l’assessore capitolino Alessandro Onorato.

Selvaggia Lucarelli non ha gradito: “Bello il Boss delle cerimonie”

“No ma seriamente, io voglio bene ai Maneskin, però che è ‘sta cafonata qui?“, ha scritto in un post pubblicato su Instagram Selvaggia Lucarelli, che nelle storie ha pubblicato alcuni momenti dell’evento, accompagnati da commenti come: “Bello il Boss delle cerimonie”.

“Esiste un colpevole di ‘sta cagata qui?”, si è chiesta poi la giornalista. La risposta è sì: Spotify Global, insieme al manager della band Fabrizio Ferraguzzo.

Tra i commenti ai contenuti pubblicati da Lucarelli, si nota che in molti condividono la sua opinione. “Io sono preoccupata….voglio dire: nudi, in lingerie varia, sadomaso, capelloni, rasati, fluidi, sposati tra di loro… Non so, cosa consiglierà ancora il loro addetto alla comunicazione? Di scuoiarsi vivi?“, ha scritto qualcuno.

E ancora: “Non ci sta mai nessuno che con sincerità gli ha detto: ‘Ragazzi non lo fate è proprio una cosa ridicola e senza alcun senso?’“.