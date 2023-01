Damiano David dei Maneskin completamente senza veli sui social. Gli hater "Siete a corto di idee"

Damiano David torna a provocare, com’è nel suo stile, presentandosi ai suoi milioni di fan su Instagram completamente senza veli.

La provocazione dell’artista, ad ogni modo, non è casuale, ma è legata all’uscita del nuovo singolo della band romana, Gossip, in collaborazione con il rocker Tom Morello.

Perché Damiano David si è spogliato su Instagram?

Non è certo la prima volta che Damiano mostra il suo corpo sui social, visto e considerato che sul palco è quasi sempre a petto nudo. Stavolta, però, l’artista ha deciso di mostrarsi anche senza slip, seppure le parti intime siano state coperte da una grande stella (in caso contrario il post sarebbe stato immediatamente cancellato).

Il motivo dietro questa scelta controversa è legato per l’appunto al significato della nuova canzone della band, che farà parte del prossimo, attesissimo album RUSH!, in arrivo il 20 gennaio 2023.

Il pezzo parla infatti del “circo” mediatico intorno a certe celebrità e ai pettegolezzi spesso pruriginosi che le circondano. Nel testo del brano Damiano canta, tra le altre cose, “you’ll never see me naked”, ovvero “non mi vedrai mai nudo”, un messaggio ripreso in maniera provocatoria proprio da questa foto tanto discussa.

Le reazioni degli hater

Come c’era da aspettarsi, la foto ha già causato reazioni contrastanti. Al di là dei fan più fedeli che hanno lodato Damiano per questo scatto (e per il suo indubbio fascino) sono in tanti ad essersi scagliati contro di lui nei commenti per aver “esagerato”.

“Fratè ste cose i Blink le facevano 25 anni fa” scrive qualcuno, mentre altri utenti aggiungono frasi come “Ma infatti loro fanno la brutta copia delle grandi star, ormai è assodato” oppure “Tra spaccare chitarre e posare seminudi, il concetto è che questi tanto rivoluzionari Maneskin ultimamente stanno scopiazzando roba vecchia di 30-40 anni. Fa pensare che siano rimasti un po’ a corto di idee, tutto qui”.

La collaborazione con Tom Morello

Parlando della collaborazione con Tom Morello per l’imminente nuovo singolo, i membri del gruppo hanno dichiarato: