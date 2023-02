Rosa Chemical è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy.

La sua partecipazione ha ricevuto critiche in Parlamento da parte della deputata Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia e il rapper ha deciso di rompere il silenzio.

Sanremo 2023: Rosa Chemical replica alle critiche in Parlamento

La deputata Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia ha espresso grande preoccupazione in Parlamento per la partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo. In merito alla sua canzone intitolata Made in Italy, ha tuonato: “Parlerà di sesso, di amore poligamo e di porno su OnlyFans al Festival di Sanremo, tutto questo è inopportuno“.

A distanza di qualche giorno, il rapper ha rotto il silenzio.

Le parole di Rosa Chemical

Rosa Chemical ha così replicato alle critiche ricevute in Parlamento:

“A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio”.

Con poche parole, il rapper ha messo a tacere quanti lo accusano di voler portare sul palco di Sanremo 2023 argomenti da “propaganda alla gender fluid“.

Rosa Chemical: di cosa parla Made in Italy

Con Made in Italy, scritta insieme a Paolo Antonacci, figlio di Biagio, Rosa Chemical porta all’Ariston la sua fluidità. Il brano affronta con ironia e senza l’obbligo del “politicamente corretto” tutti gli stereotipi dell’italianità.