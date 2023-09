Anche se mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha rotto il silenzio. Il conduttore ha svelato alcune novità e ha vuotato il sacco sulle presunte pressioni politiche in Rai.

Sanremo 2024, parla Amadeus: dalla pressione politica alle novità

Intervistato dal Corriere in occasione del suo 61esimo compleanno, Amadeus si è raccontato senza filtri. L’argomento più caldo, neanche a dirlo, è il Festival di Sanremo 2024, il quinto che vede la sua conduzione. Ce ne sarà un sesto? Assolutamente no: “Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito“. Per il momento, Ama deve ancora ricevere gran parte delle proposte da parte dei cantanti che sognano di esibirsi all’Ariston. Ha dichiarato:

“Le proposte si concentrano soprattutto tra ottobre e novembre. Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400“.

Amadeus: nel suo Sanremo la politica non c’entra

Amadeus ha fatto una precisazione importante su Sanremo 2024. Nonostante la rivoluzione avvenuta in Rai degli ultimi mesi, il suo Festival non è intaccato dalla politica. Ha dichiarato:

“Non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non si occupi dei palinsesti”.

Sanremo 2024: tutte le novità di Amadeus

A Sanremo 2024 ci saranno diverse novità interessanti. Innanzitutto, nella seconda e terza serata della kermesse, i cantanti che no si esibiscono presenteranno gli altri. Una scelta che non ha nulla a che vedere con un taglio dei costi:

“Non so se è un idea geniale ma sinceramente non ho pensato ai costi anche perché ogni anno non ho speso un centesimo in più rispetto al budget di Sanremo, a fronte di un introito pubblicitario che è aumentato di anno in anno. (…) Decideremo gli abbinamenti attraverso un sorteggio che faremo in sala stampa la mattina stessa”.

Questo, però, non significa che Amadeus non sarà affiancato da co-conduttori. Per il momento, però, non sono ancora stati scelti. Anche Fiorello sarà, in un modo o nell’altro, al suo fianco. Il conduttore di Sanremo 2024 ci ha tenuto a sottolineare che tutti i partecipanti sono liberi di comportarsi come vogliono, ma devono assumersi le proprie responsabilità. Ha dichiarato: