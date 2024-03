Sanremo 2024 potrebbe essere annullato? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che Striscia la Notizia ha lanciato pesanti accuse al Festival. Secondo il Tg satirico di Antonio Ricci “metà dei voti della finale sono stati invalidati”.

Sanremo 2024 annullato? Caos sui voti della finale

Striscia la Notizia si occupa da un mese del televoto di Sanremo 2024. Nell’ultima puntata del Tg satirico è stata fatta un’analisi chiara delle anomalie legate ai voti della finale. Adesso, la domanda è una: il Festival va annullato? Se sì, Angelina Mango si vedrebbe scippare il premio?

Sanremo 2024: le anomalie sui voti

Stando a quanto emerso dalle indagini di Striscia la Notizia, alla finale di Sanremo 2024 non sono stati conteggiati 700 mila voti. Sembra che queste preferenze non siano state registrate dai sistemi. Eppure, la Rai aveva assicurato che, nonostante non arrivasse il messaggio di conferma, i voti avrebbero avuto una convalida. Come se non bastasse, l’inviato Pinuccio ha scoperto che, sempre durante la finalissima, tanti telespettatori non si sono visti scalare dal credito telefonico il prezzo dell’ultima votazione, quella tra Angelina Mango, Geolier e Annalisa. Pertanto, anche questi voti non sono andati a buon fine.

Il Festival di Sanremo 2024 sarà annullato?

Visto quanto scoperto da Striscia la Notizia, Sanremo 2024 potrebbe essere annullato. Questo, almeno, è quanto prevede il regolamento. Le regole, però, contengono anche un’altra ‘scappatoia’: annullare il televoto da casa e prendere in considerazione solo le votazioni di sala stampa e radio. In questo caso, Angelina Mango resterebbe comunque vincitrice. Al momento, i vertici Rai non si sono espressi in merito.