Una delle scoperte di questo Festival di Sanremo è stato Geolier ma come mai il cantante napoletano non ha vinto nonostante avesse il televoto dalla sua parte?

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 ma come mai? Ci si chiede come sia possibile dato che aveva una percentuale bassa al televoto, al contrario di Geolier che invece aveva dalla sua parte il 60% dei voti.

Perché Geolier non ha vinto Sanremo 2024

Come un deja vu, ci sono di nuovo polemiche sulla vittoria di Angelina Mango. Prima ad Amici ora a Sanremo 2024.

Il suo nome è stato decretato poche ore fa e già si parla di qualcosa che non è andato nel sistema di votazione. O meglio, dati alla mano, Angelina aveva il 16% dei voti mentre ad avere il pubblico dalla sua parte era Geolier, con il 60%.

Perché allora l’artista napoletano non si è aggiudicato il primo posto ma un comunque rispettoso premio d’argento? I numeri finali erano altissimi per Geolier, tanto che per trovare qualcosa di simile bisogna tornare al 2019, quando Ultimo ottenne il 49% delle preferenze.

Il destino è simile per i due in effetti, dato che a pesare sul giudizio è stata ancora una volta la Sala Stampa.

La vittoria di Angelina Mango: i voti della Sala Stampa e delle Radio

Ricorderete la sfuriata di Ultimo contro la Sala Stampa e ancora una volta è successo, però Geolier è rimasto al suo posto accettando il secondo premio con rispetto.

Nonostante Angelina Mango avesse totalizzato pochi voti infatti, a pesare sulla vittoria sono state la Sala Stampa e le Radio. Le loro preferenze alla figlia di Mango, l’hanno portata a superare alle battute finali, il rapper.

Una distanza importante che precisiamo, non ha nulla a che vedere con le polemiche delle ultime ore sul fatto della “napoletanità” del ragazzo.