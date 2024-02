Emma Marrone ha dimostrato ancora una volta di essere una grande donna. Sul green carpet di Sanremo 2024, la cantante ha fatto un gesto bellissimo nei confronti della collega Loredana Bertè.

Sanremo 2024, Emma e Loredana Bertè: il gesto non sfugge

In gara a Sanremo 2024 con il brano Apnea, Emma Marrone ha iniziato a far parlare di sé ancor prima del debutto. Durante il suo green carpet al Prima Festival, format in onda su Rai1 con la conduzione di Paola e Chiara, la cantante ha fatto un bel gesto nei confronti della collega Loredana Bertè.

Emma e Loredana Bertè: la sfilata di due donne rock

Emma aveva già sfilato sul green carpet, quando si è resa conto di avere alle spalle Loredana Bertè. A questo punto, è tornata indietro e le ha offerto il braccio. La cantante di Sei Bellissima ha accettato l’aiuto. Il gesto, almeno all’inizio, ha suscitato una certa preoccupazione, tanto che si è sentita una voce fuori campo esclamare: “Emma si fa la sfilata… Due donne rock“.

Emma Marrone e Loredana Bertè

I fan hanno apprezzato tantissimo il gesto di Emma nei confronti di Loredana. Il video del momento è diventato virale e sui social fioccano commenti che suonano così: “Le donne bellissime del Festival”, oppure “Uno dei momenti più belli“.