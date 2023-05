I fan erano in apprensione e Loredana Bertè torna in video dopo la notizia sulla riabilitazione. L’intervento subito in questi giorni è andato bene ma l’artista aveva dovuto cancellare il tour e la Bertè è tornata a farsi vedere in video dopo la notizia sulla riabilitazione e l’operazione subita nei giorni scorsi. Lo staff della cantante aveva avvisato i fan che era stata costretta a cancellare il tour.

Loredana Bertè in video, la notizia sulla riabilitazione

Era stato rinviato a data da destinarsi ed a quel punto era scattata la preoccupazione. L’intervento era stato urgente e si era chiarito che l’artista non era in pericolo di vita. La Bertè è stata impegnata nei preparativi del tour che sarebbe dovuto partire il 5 marzo dal teatro Repower di Milano e con The Voice Senior. E dal San Raffaele di Milano la Bertè ha voluto comunicare con i fan, mostrandosi con la mascherina.

“Ciao, sono Loredana e sono al San Raffaele”

Insomma, un video selfie per tranquillizzarli: “Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia, vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”.