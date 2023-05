Nei giorni scorsi Loredana Bertè ha subito un intervento d’urgenza e il suo staff ha annunciato l’annullamento del suo tour teatrale fino a data da destinarsi. In queste ore finalmente la cantante ha rotto il silenzio.

Loredana Bertè, l’intervento: come sta

Loredana Bertè è stata operata d’urgenza e finalmente ha svelato quali sarebbero le sue condizioni. La cantante finora non aveva parlato pubblicamente delle sue condizioni ma sulla questione erano intervenuti alcuni membri del suo staff e sua sorella Leda.

“Mi sto riprendendo. Non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi. Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica e mi sto anche guardando l’Eurovision! Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti. La musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio”, ha scritto. Sui social in tantissimi tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi di calore e di supporto e non vedono l’ora di poter rivedere dal vivo la cantante. Al momento non è dato sapere quando Loredana Bertè potrà tornare ad esibirsi e il suo staff non si è ancora espresso sulla questione. Per saperne di più ai fan non resta che attendere.