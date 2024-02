Sanremo 2024, il pensiero di Stash dei The Kolors per Giovanni Allevi

Tornano sul palco dell’Ariston i The Kolors che, dopo la loro esibizione con la canzone intitolata “Un ragazzo, una ragazza“, hanno dedicato ringraziato il maestro Giovanni Allevi.

Sanremo: le parole di Stash

Dopo essersi esibiti con il loro brano in gara “Un ragazzo, una ragazza” i The Kolors hanno voluto dedicare un pensiero al maestro Giovanni Allevi. È direttamente Stash, frontman della band, ha prendere la parola: “Da essere umano mi sento di ringraziare il maestro Giovanni Allevi per l’immensa lezione che ci ha dato” ha detto il cantante, in riferimento all’intervento fatto proprio dal maestro pochi attimi prima su quel palco.

Il monologo di Allevi

Durante la sua ospitata sul palco dell’Ariston, Giovanni Allevi ha commosso tutti: “Tutto è crollato improvvisamente. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era così intenso che al termine dell’applauso finale non riuscivo nemmeno ad alzarmi dallo sgabello. E ancora non sapevo di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, particolarmente pesante. Ho subito perdite significative: il mio lavoro, i capelli, le certezze, ma non ho perso la speranza e il desiderio di immaginare. Sembrava che, insieme al dolore, la malattia mi offrisse doni inattesi. Per esempio, la gratitudine per la bellezza del Creato. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d’ospedale. Ho perso molto, ma non ho perso la speranza e la voglia di immaginare“.

