Big Mama, serata cover Sanremo

Big Mama è una dei trenta artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Durante la serata dei duetti e delle cover di ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024, la giovane cantante è arrivata sul palco dell’Ariston insieme a La Nina, Gaia Gozzi e Sissi per una eccezionale esibizione di Lady Marmelade. Big Mama non avrà vinto la serata ma ha conquistato una grande fetta di pubblico ed ha anche voluto dire qualcosa di molto importante.

Il messaggio di Big Mama

Dopo la performance, Big Mama ha fatto un vero e proprio appello direttamente dal palco del Teatro Ariston.

Per tutte le donne: non abbiate paura. Fate sentire la vostra voce e quando serve denunciate!

Sono state queste le parole di Big Mama a Sanremo 2024.

Big Mama e i suoi messaggi

C’è da dire che Big Mama sta cercando di diffondere davvero tanti messaggi molto importanti, quello per le donne è infatti solo uno tra gli altri.

Intanto la big si prepara per la serata finale che si svolgerà proprio questa sera, sabato 10 febbraio. Chi vincerà questo Festival di Sanremo 2024? Mancano davvero poche ore ormai e lo scopriremo.