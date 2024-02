Il Festival di Sanremo è appena terminato con la vittoria di Angelina Mango con la sua cumbia de La Noia. Durante la prossima edizione, a quanto pare, non vedremo più Amadeus. Inutile dire che è già partito il toto-nomi per Sanremo 2025. Beppe Vessicchio ha detto la sua, ospite su Un giorno da pecora a Rai Radio 1. Qui ha spiegato che il prossimo anno vorrebbe vedere ancora Amadeus.

Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vedere anche l’anno prossimo Amadeus, anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un’autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema. È difficile pensare ad un suo sostituto.