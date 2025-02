Il bambino si chiama Vittorio Bonvicini e non è riuscito a trattenere le lacrime dopo l'intensa esibizione del cantante dei Maneskin

Grandi emozioni e lacrime nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Caratterizzata da un momento davvero commovente riguardante l’esibizione di Damiano David, uno dei super ospiti scelti da Carlo Conti per salire sul palco dell’Ariston. Il cantante dei Maneskin che devono parte del loro successo proprio alla passata partecipazione, vincendola, alla kermesse sanremese, si è esibito in un omaggio a Lucio Dalla proponendo una versione di Felicità che ha fatto venire i brividi al pubblico in sala e a casa.

Sanremo 2025, Damiano David canta Dalla: bimbo si commuove

Elegante, con indosso guantini neri di tulle e con le immagini proposte dalla regia in bianco e nero, ha regalato un momento di grande intensità dando corpo al grande successo datato 1988 e stemperando, al termine dell’esibizione, la tensione con un “mamma mia, grazie”. Sul palco, alle sue spalle, erano presenti Alessandro Borghi insieme ad un bambino Vittorio Bonvicini che ha tenuto la mano di Damiano David sulle note conclusive del brano. Emozionatissimo, il piccolo è scoppiato a piangere al termine dell’esibizione e le immagini sono subito diventate virali. ”

Sanremo 2025: le parole di Alessandro Borghi

Devo ringraziare Damiano, perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani” ha detto Alessandro Borghi sul palco dell’Ariston mentre il bambino lo abbracciava in lacrime; in tanti si sono domandati chi fosse: il bambino si chiama Vittorio Bonvicini ed è nientemeno che il nipotino di Alessandro Borrghi.

.