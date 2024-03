Il cantante, intervistato su La Stampa, si era detto disponibile a prendere il posto di Amadeus in qualità di direttore artistico del prossimo Festival della canzone italiana.

Sgarbi sostiene Morgan come direttore artistico di Sanremo

Oggi Sgarbi ha confermato il suo appoggio all’ex frontman dei Bluvertigo. “Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025? Sarebbe perfetto, come lo sarebbe stato anche prima” ha affermato all’Adnkronos “Lo vedo più maturo e più filosofico quindi, finite le polemiche, ora Morgan è pronto a dare prova di una maturità oltre che musicale anche personale“. L’ex sottosegretario alla cultura sembra non avere dubbi sulle capacità dell’artista, che in più occasioni ha fatto parlare di sé: “Carattere non facile? Non vedo il problema, è come Mozart e Vasco Rossi” e aggiunge “Anche Mozart aveva un carattere particolare“.

Lanciata una petizione

Il critico d’arte spiega anche di aver lanciato una raccolta firme sulla piattaforma Sgarbistan, la chat gestita da lui stesso e a cui sono iscritti diversi personaggi di spessore: “Per ora sono più di mille le persone che hanno firmato per averlo come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo“. Il mese scorso il cantante di Milano era intervenuto in merito alle dimissioni rassegnate dal politico: “Su quella poltrona al ministero non ci andrà nessuno migliore di lui” aveva dichiarato all’Adnkronos, sostenendo che si trattasse di una “sconfitta culturale del nostro Paese“.