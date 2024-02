Valeria Marini sogna il Festival di Sanremo 2025

Valeria Marini sogna di partecipare al Festival di Sanremo 2025. L’ex primadonna del Bagaglino non desidera condurre la kermesse, ma gareggiare come cantante.

Ospite di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, Valeria Marini ha ammesso che vorrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2025 “in un’altra veste“. L’ex primadonna del Bagaglino, che in passato è stata co-conduttrice, sogna di salire sul palco dell’Ariston in qualità di cantante.

Valeria Marini ha dichiarato:

“Io non ho mai detto che mi sarei candidata , il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio? Mi piacerebbe, sì”.

La Marini sogna Sanremo 2025 ma, ad essere onesti, sarà difficilissimo se non impossibile vederla gareggiare al Festival. Parlando delle critiche che ha ricevuto nel corso della sua carriera, ha ammesso:

“Io a volte ho subito un po’ di ingiustizie perché dicevano: ‘Ma cosa fa? Non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare’. Non sono io che lo devo dire, però io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. La critica la guardi e l’ascolti e dici ‘la prossima volta farò meglio’, ma alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico”.