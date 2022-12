Valeria Marini ha trovato l'amore: "Lui è meraviglioso"

Valeria Marini ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi, con cui sembra aver finalmente trovato la felicità.

Valeria Marini sembra essere più felice che mai accanto a Eddy Siniscalchi, l’imprenditore e organizzatore di eventi con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi. I due hanno trascorso le vacanze di Natale a Cortina e la showgirl ha confessato alcuni retroscena sulla loro liaison.

“E’ meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, ha confessato la showgirl.

Il suo fidanzato ha invece svelato alcuni retroscena sul loro primo appuntamento e ha dichiarato:

“Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura.

Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria”.

Il desiderio di un figlio

In passato Valeria Marini ha più volte parlato del suo desiderio di avere un figlio e ha anche confessato che sarebbe stata disposta ad averlo anche come madre single. Ora che al suo fianco sembra esserci finalmente un grande amore, in tanti si chiedono se insieme a lui la showgirl realizzerà il sogno di costruire una famiglia.

Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e la showgirl continua a vivere nel massimo riserbo la sua storia con Eddy Siniscalchi.